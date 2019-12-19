Нур-Султан, , 09:08 — REGNUM Следствие, расследующее дело о смерти сотрудника посольства Казахстана в Египте Елмана Жолдасова, рассматривает версию самоубийства. Об этом 19 декабря заявил министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди, сообщает издание Zakon.kz.

«Ждем результатов расследования. На данный момент есть версия о самоубийстве», — сказал министр. По его словам, летом 2019 года Жолдасову продлили командировку еще на год, так как прежняя трехлетняя командировка закончилась.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров опроверг версию о насильственной гибели сотрудника посольства республики в Египте Елмана Жолдасова.

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