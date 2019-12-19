Басра, Ирак, 19 декабря 2019, 08:50 — REGNUM Демонстранты в иракской Басре вновь блокировали центральную автомагистраль, ведущую к нефтяному месторождению Аль-Румейла, об этом 18 декабря сообщает Kurdistan.
Акции протеста в Басре, как и в других крупных городах Ирака, продолжаются около двух месяцев. Жители региона недовольны отсутствием базовых услуг, отсутствием доступа к чистой воде.
В ходе продолжительных манифестаций несколько сотен человек погибли. В отставку вынужден был подать премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди.
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