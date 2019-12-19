Лансинг, США, , 08:11 — REGNUM США производят «самое мощное оружие в мире», но не хотят его использовать. Об этом 18 декабря заявил президент США Дональд Трамп в рамках своего выступления в штате Мичиган, которое транслировал телеканал Fox News.

Президент отметил, что американские вооруженные силы могут позволить себе не использовать это оружие, хотя бы потому, что владеют им. Трамп добавил, что США производят подводные лодки, которые обладают «неслыханной мощью». По его словам, некоторые страны желают купить эти субмарины, но американские власти вынуждены им отказывать. Президент также напомнил про новейший истребитель пятого поколения F-35, который США планируют принять на вооружение.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября Пентагон отказался одобрить полномасштабное серийное производство истребителя F-35 в 2019 году после очередных неудачных испытаний этой модели.

Читайте ранее в этом сюжете: Пентагон признал ненадёжность истребителей F-35