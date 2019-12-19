Ашхабад, , 04:53 — REGNUM Региональное представительство центра ООН по превентивной дипломатии проводит в столице Туркмении семинар, посвященный вопросам рационального использования водно-энергетических ресурсов Туркестана, передает «Туркменистан сегодня».

Участие в мероприятии принимают представители профильных министерств и ведомств стран Туркестанского региона и Афганистана, немецкого агентства по развитию (GIZ) и агентства США по международному развитию (USAID).

Для них эксперты из России, Великобритании и Канады проводят тренинги, целью которых является обмен региональным опытом внедрения водосберегающих технологий и внедрению передовых технологий при использовании внутренних водоемов и трансграничных водотоков.

Одной из задач встречи представителей региона является рассмотрение возможностей создания целевой рабочей группы при координации ООН для осуществления на системной основе водно-энергетического сотрудничества в Туркестанском регионе.