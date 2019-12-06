Киев, , 14:33 — REGNUM Украинский МИД ничуть не изменился при Зеленском и представляет собой всё тот же «рассадник кадров» Порошенко, что вполне устраивает нынешнего президента.

Об этом сегодня, 6 декабря, заявил политический эксперт Иван Лизан, комментируя последние инициативы дипломатов из Киева, в частности, информацию о том, украинцам могут запретить пересекать границу с РФ по внутреннему паспорту.

Эксперт считает, что с позиции Киева «заграннизация» въезда в Россию является шагом вполне логичным и преследует сразу несколько целей.

«Во-первых, Киев рвёт связи с Россией — выходит из очередного соглашения… Во-вторых, создаёт сложности для въезда своих граждан в Россию, выталкивая их из страны (второе гражданство, если оно российское, Украина признавать не будет). В-третьих, перенаправляет рабочую силу в Европу», — отметил Лизан.

Политолог подчеркнул, что как на этот шаг отреагирует Россия — пока не ясно.

«Если исходить из предыдущих действий, в частности, отсутствии ответа на ограничения для граждан РФ по въезду на Украину (приглашения, загранпаспорта с биометрикой или же снятие биометрики на пунктах пропуска), то Москва обострять ситуацию не будет. Но ответит, полагаю, дальнейшими упрощениями процедуры получения российского гражданства. И это правильно», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUM напоминает, что в МИД Украины уточнили — нововведения относительно въезда в Россию могут начать действовать с 1 марта 2020 г.