Хмеймим, Сирия, , 22:54 — REGNUM Подразделения российской военной полиции в Сирии продолжили патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы на территории провинций Хасака и Алеппо, сообщил 18 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

В частности, в провинции Хасака проведено патрулирование по трём маршрутам, в провинции Алеппо — по одному маршруту.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Мабрук, Камишлия — Хасака — Эль-Башия — Мастура — Хасака — Камишлия, Камишлия — Тель-Тамер — Мабрук в провинции Хасака, Аджами — мост через реку Евфрат, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо», — сообщил Юрий Боренков.

Кроме того, вертолётами российской армейской авиации осуществлено воздушное патрулирование по маршруту Квайрес — Эль-Хура — Афан — Метрас — Квайрес.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование приграничной зоны в Сирии проводится для обеспечения отвода курдских вооружённых формирований от границы с Турцией, предусмотренного меморандумом от 22 октября.

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