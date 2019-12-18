Москва, , 20:04 — REGNUM Признание 21 августа «Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации (ЧССР) войсками Варшавского договора в 1968 году» не будет способствовать двустороннему сотрудничеству Москвы и Праги, сообщили 18 декабря в пресс-службе МИД РФ.

В российским внешнеполитическом ведомстве заявили, что это решение совершенно не согласуется с Договором о дружественных отношениях и сотрудничестве, заключённым между Москвой и Прагой 26 августа 1993 г.

В этом договоре, отмечает МИД РФ, и Чехия и Россия высказались за «желание окончательно подвести черту под тоталитарным прошлым, связанным с недопустимым применением силы против Чехословакии в 1968 году и дальнейшим неоправданным пребыванием советских войск на чехословацкой территории».

«Стремление Праги вновь возвращаться к событиям полувековой давности с целью включения их в современный политический контекст, нежелание перелистнуть эту страницу истории, которая омрачает атмосферу российско-чешских отношений, вряд ли будет способствовать успешному ходу двустороннего сотрудничества», — отметили в российском ведомстве.

Напомним, в Чехии 21 августа объявлен «Днём памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году»: чешскими властями по инициативе правых партий принят соответствующий закон.

В этот день в 1968 году в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора — советские, польские, германские, венгерские и болгарские. Введение войск осуществлялось на фоне так называемой Пражской весны.