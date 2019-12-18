Санкт-Петербург, , 19:48 — REGNUM Губернатору Петербурга Александру Беглову посоветовали завести двойников, чтобы пугать своими объездами чиновников сразу нескольких районных администраций. С такой идеей выступил 18 декабря политтехнолог Александр Ершов, подводя итоги первых ста дней правления Беглова в Петербурге, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Беглов в день вступления в должность Дарья Драй © ИА REGNUM

«Чиновники очень боятся приезда Беглова в район. Предлагаю создать несколько двойников, чтобы, пока Александр Дмитриевич едет в Приморский, они навещали Пушкинский и Невский», — сказал Ершов.

Он также рекомендовал бы Смольному почаще устраивать «ложные тревоги» — объявлять о приезде Беглова для профилактики.

Ершов отметил, что, на его взгляд, Беглов искренне открыт к непосредственному разговору с жителями, поэтому часто посещает жилые массивы.

«Ему реально нравится это общение с населением — это даже не стиль, это метод получения информации», — сказал Ершов.

Он вспомнил, как еще 3 октября 2018 года, когда Беглов только приобрел статус врио губернатора Петербурга, он призвал не только учитывать мнение населения при принятии решений, но и привлекать наиболее активных жителей в качестве контролеров их исполнения, так как «им из окон-то виднее».

«Гениально, это было провозглашено с самого начала. Были опасения, что это умрет вместе с выборами — потому что так частенько бывает, это технология такая. Все кандидаты любого уровня во время кампании говорят о том, что они хотят слышать народ. Вопрос в том, что они делают после. Я был уверен, что хотя бы в районы губернатор будет ездить не два раза в неделю, а один. По субботам, скажем. Ничего подобного. Продолжает. И там все трепещут, все на ушах стоят, когда знают, что к ним приедет губернатор, и выдыхают, если узнают, что тревога ложная», — добавил политтехнолог.

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