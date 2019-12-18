Варшава, , 16:25 — REGNUM В среду, 18 декабря, начала работу парламентская группа по легализации марихуаны, в которую входят 11 депутатов Сейма (нижней палаты парламента) Польши. В состав группы входят 10 депутатов от Союза демократических левых, и один депутат от правопопулистской Конфедерации KORWiN. Об этом сообщает «Польское радио».

«Я хотела бы знать, каковы экономические, социальные и медицинские последствия (легализации марихуаны), чтобы мы могли диагностировать это и рассказать людям об этом. Меня волнует не то, чтобы сразу выложить на стол законопроект, а чтобы начать обсуждение», — сказала член комиссии, депутат от левых Беата Мацеевская.

По словам Мацеевской, работа команды не будет направлена на то, чтобы как можно скорее представить проект закона о декриминализации или легализовать хранение марихуаны, хотя она не исключает, что это может случиться уже в 2020 году. На следующее заседание комиссии, которое состоится в январе 2020 года, будут приглашены эксперты от неправительственных организаций.

На вопрос журналистов о том, как депутат от Конфедерации KORWiN Добромир Соснеж оказался единственным в комиссии с левыми, он заявил, что легализация марихуаны — единственный вопрос, по которому левые и Конфедерация имеют общую позицию. Приглашения войти в комиссию рассылались всем парламентским фракциям.

Как пояснил Соснеж, Конфедерация придерживается принципа «Мой живот, моё дело».

«Мы сами собирались создать подобную команду, но левые нас опередили. Присоединяясь к ним, я надеюсь, что это будет надпартийная инициатива, и мы не будем относиться друг к другу с неприязнью просто потому, что мы из разных фракций», — сказал он.

Читайте ранее в этом сюжете: Парламент Италии не стал рассматривать «легализацию легкой марихуаны»