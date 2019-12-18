Москва, , 14:54 — REGNUM В массовых беспорядках, которые произошли летом в Москве, виноваты провокаторы. Об этом 18 декабря сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время своего отчёта перед законодательным собранием столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос о протестных акциях и реальных сроках для участников беспорядков задала депутат Мосгордумы Дарья Беседина («Яблоко»). Примечательно, что ей не было предоставлено слово, так как фракция «Яблоко» заявила и согласовало другие вопросы. В итоге Беседина прокричала свой вопрос мэру Москвы из зала без включённого микрофона.

Несмотря на то что подобные действия не соответствовали требованиям регламента, мэр Москвы ответил.

«В Москве проводят даже не десятки, а сотни согласованных митингов, на которые проходят миллионы людей, на которых никого не задерживают, дубинками не бьют», — сказал Собянин.

Из зала вновь послышались выкрики. Однако разобрать, о чем и кто говорил было нельзя — микрофоны выключены. Мэр Москвы, выждав, когда шум немного утихнет, попросил не перебивать и дать возможность ответить на вопрос.

«Ответственность за то, что пострадали люди, то что произошёл конфликт — это ответственность тех провокаторов, которые их пригнали туда, которые призывали на санкционированном митинге штурмовать мэрию. Нет такой страны, в которой позволены такие вещи, а если и есть, то такая страна развалится. Поэтому вопрос надо адресовать тем, кто призывал молодёжь идти под дубинки полицейских. Это безобразная ситуация», — сказал Собянин.

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