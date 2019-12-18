Брюссель, , 13:50 — REGNUM Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Великобритания может потерять больше, чем Евросоюз, если к концу 2020 года не будет заключено соглашение о размежевании, об этом 18 декабря сообщает Reuters.

«Впереди у нас очень сложный график. Сроки истекают в декабре 2020 года. У нас остается очень мало времени», — отметила Урсула фон дер Ляйен, добавив, что для Брюсселя это будет не так катастрофично, как для Лондона.

Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что если к указанному периоду соглашение не будет заключено, то Лондон и Брюссель столкнутся с острым кризисом.

Напомним, ранее 17 декабря правительство Великобритании установило крайний срок заключения сделки с Евросоюзом об условиях выхода страны из содружества. Он истекает в декабре 2020 года.

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