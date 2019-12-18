Сухум, , 13:10 — REGNUM Жалобу в суд по поводу решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Абхазии об итогах выборов президента республики, поданную проигравшим кандидатом Алхасом Квициния 18 декабря начали рассматривать в Верховном суде. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».

По данным журналистов, на заседании адвокат заявителя потребовал отвод судьи, ведущего процесс в связи с окончанием его срока полномочий. Суд удалился на совещание.

Как передавало ИА REGNUM, в сентябре в Абхазии завершились президентские выборы. Действующий президент Рауль Хаджимба набрал 39 793 голосов избирателей (47,39%), а его конкурент от оппозиционной партии «Амцахара» Квициния — 38 766 голосов (46,17%). Еще 3 155 (2,48%) граждан проголосовали «против всех».

Проигравший заявил, что число голосов, отданных за него в сумме с голосами «против всех» превышают то количество, которое набрал Хаджимба. Данное обстоятельство Квициния считает поводом для признания итогов голосования недействительными. При этом конституция Абхазии не говорит об учете голосов «против всех» при определении победителя.