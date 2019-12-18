Цхинвал, , 10:10 — REGNUM Признание независимости Южной Осетии другими странами — «это необратимый процесс», и переговоры об этом ведутся с рядом стран. Такое заявление сделал президент республики Анатолий Бибилов 17 декабря во время пресс-конференции, сообщает агентство «Рес».

"Мы проводим консультации с теми странами, которые потенциально являются для нас друзьями, партнерами, с теми, с которыми у нас одинаковое мнение по многим политическим, экономическим, торговым и т.д. вопросам. В том числе и по признанию тоже», — рассказал южноосетинский лидер журналистам.

Он также сообщил, что вскоре можно ожидать очередное признание суверенитета Южной Осетии.

«Мы будем свидетелями очередного признания в недалеком будущем», — заявил Бибилов.

Дату глава республики не сообщил, но сказал, что это произойдет до окончания его президентского срока в 2022 году.

Как передавало ИА REGNUM, Южная Осетия после развала СССР вошла в состав Грузии. В августе 2008 года грузинская армия напала на осетин и российских миротворцев. Россия пресекла агрессию Тбилиси и признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Позже суверенитет республик признали Никарагуа, Венесуэла, Вануату, Науру, Тувалу, Сирия, а также частично признанные ДНР и ЛНР.