Париж, , 09:00 — REGNUM Мэр Парижа Анн Идальго бросила вызов правительству с требованием выплатить «компенсации» торговцам, пострадавшим от мобилизации против пенсионной реформы, передает BFM TV.

Издание поясняет, что с начала мобилизации против пенсионной реформы торговцы в Париже выражают сожаление по поводу резкого снижения продаж в период предрождественских каникул.

В частности, речь идет о перебоях в движении общественного транспорта, которые мешают жителям Парижа передвигаться по городу, а также о закрытии магазинов, расположенных на маршруте демонстраций.

«Нам нужна компенсация», — заявила Анн Идальго на пресс-конференции.

Муниципалитет призвал правительство Франции помочь купцам, полагая, что страна переживает «крупный социальный кризис, который имеет экономические последствия», и напоминая, что после акций протестов «желтых жилетов» «это второй год подряд, когда торговцы сталкиваются с подобными трудностями».

Анна Идальго также объявила о начале кампании, чтобы поощрить жителей французской столицы ходить в местные магазины.

«В честь празднования конца года давайте поддержим местные магазины и торговцев в наших кварталах!», — написала мэр Парижа в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, порядка 615 тысяч человек приняли участие в протестах против пенсионной реформы во Франции 17 декабря.

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