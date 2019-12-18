Душанбе, , 08:13 — REGNUM Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300ПС, развёрнутые на территории российской 201-й военной базы в Таджикистане, заступили на опытно-боевое дежурство. Об этом 18 декабря рассказал журналистам командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин.

«Ещё одним знаковым событием в вопросах укрепления международного военного сотрудничества стала постановка в Республике Таджикистан в декабре этого года на опытно-боевое дежурство зенитного ракетного дивизиона С-300ПС», — заявил Лапин.

Также он рассказал, что одной из основных задач развернутого ЗРК является прикрытие объектов российской военной базы от нападения с воздуха и из космоса, и противовоздушная оборона Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ЗРК С-300ПС поступил на вооружение российской военной базы в Таджикистане в конце октября текущего года. Он предназначен для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических средств воздушного нападения.