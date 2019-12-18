Екатеринбург, , 07:05 — REGNUM В Свердловской области территории 13 лесничеств в 2020 году будут охвачены спутниковой съёмкой из космоса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов, в результате принятых мер произошло снижение незаконных рубок деревьев в регионе на 30%, а в Алапаевском районе, где наблюдения из космоса ведутся два года подряд, — на 71%.

Напомним, что в 2019 году в Свердловской области спутниковой съёмкой из космоса были охвачены девять лесничеств.

Как сообщало ИА REGNUM, также в регионе в целях противодействия незаконным рубкам ёлок в предновогодний период лесничество и полиция проведут рейды.

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