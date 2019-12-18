Москва, , 01:28 — REGNUM Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».

«Необходимости нахождения в этом морском коридоре военных кораблей других стран нет», — заявил он.

Герасимов отметил, что для защиты воздушного пространства на Севморпути Россия намерена улучшить систему ПВО в этом районе.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря вице-премьер России Юрий Трутнев прибыл в Мурманскую область на заседание арктической госкомиссии. Главной темой заседания должна стать загрузка Севморпути.

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