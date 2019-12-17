Дамаск, , 23:00 — REGNUM В сирийской провинции Алеппо состоялось совместное российско-турецкое патрулирование, сообщил 17 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Под прикрытием российских вертолётов армейской авиации российско-турецкий патруль прошёл по маршруту Джарих-эль-Фаукани — Зор-Мгар в провинции Алеппо.

При этом мониторинг обстановки в зоне патрулирования обеспечивал российский беспилотный летательный аппарат «Орлан-10».

Кроме того, отметил Боренков, продолжалось самостоятельное патрулирование российской военной полицией приграничных зон на северо-востоке Сирии.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса — Абу-Суса, Камишлия — Кафра, Камишлия — Телль-Тамер — электростанция Мабрук, в провинции Хасеке, Аджами — Каракозак, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту Камишлия — Телль-эш-Шур-Гарби — элеватор Алия — Телль-эш-Шур — Камишлия», — сообщил Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование должно обеспечить отвод курдских вооружённых формирований от границы с Турцией.

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