Вашингтон, 17 декабря 2019, 22:29 — REGNUM Отъезд в Соединённые Штаты временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора состоится, вероятнее всего, 2 января 2020 г., передаёт NBC.
Отмечается, что Тейлор проходит важным свидетелем по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа в Конгрессе США.
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Напомним, ранее стало известно, что на место Тейлора может быть назначен глава Европейского центра исследований безопасности Д. Маршалла Кейт Дейтон.
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