Анкара, , 22:16 — REGNUM В результате последних действий администрации президента США Дональда Трампа в отношении Турции из-за покупки ЗРС С-400, американским военным приходится эвакуировать ядерное оружие с турецкой авиабазы «Инджирлик» в одну из стран Прибалтики, сообщает 17 декабря Free News.

По утверждению Free News, ВВС США уже «настойчиво попросили покинуть» турецкую авиабазу Инджирлик. Такое решение президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял в ответ на экономические санкции, введенные Вашингтоном.

Утверждается, что среди оборудования и имущества, которое вывозят военно-транспортные самолеты ВВС США, уже эвакуируется и ядерное оружие. Поспешность об]ясняется опасениями Вашингтона, что Эрдоган может «его не отдать».

Стоит отметить, что официальных подтверждений этой информации нет.

Как сообщало ИА REGNUM, после закупки российских систем ПВО С-400 Вашингтон начал открытое давление на Анкару, одним из элементов которого стала заморозка её участия в программе F-35, в которую Турция уже вложила более $1 млрд.

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