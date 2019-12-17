Ташкент, , 17:58 — REGNUM По итогам узбекско-японского бизнес-форума, который состоялся 16 декабря в Токио, подписан ряд двусторонних документов о реализации совместных проектов и инициатив, сообщает министерство инвестиций и внешней торговли (МИВТ) Узбекистана.

В частности, на межведомственном уровне между МИВТ и Бюро торговой политики министерства экономики, торговли и промышленности Японии был подписан Меморандум об экономическом и промышленном сотрудничестве.

Также подписан документ о налаживании взаимодействия между Министерством жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана и Институтом экономики и энергетики Японии — совместно будут разработаны Программа развития системы теплоснабжения и генеральный план развития Узбекистана.

«В Навоийской области на базе японских технологий будут проведены геологические изыскания при участии Японской национальной корпорацией нефти, газа и металлов (JOGMEC), а Японская организация по внешнему техническому содействию в области медицинского оборудования (OMETA) намерена создать в Ташкенте японско-узбекский медицинский информационный центр», говорится в сообщении.

Также, крупные инвестиции будут привлечены в сферу автомобилестроения за счет сотрудничества японских Isuzu Motors и Itochu Corporation с АО «Узавтопром». Помимо этого, коммерческие банки Узбекистана подписали ряд документов с MUFG Bank и Sumitomo Mitsui Banking о привлечении дополнительных инвестиций для финансирования проектов малого и среднего бизнеса.

Ведомство сообщает, что по итогам пленарного и секционных заседаний форума были подписаны инвестиционные соглашения и торговые контракты в сферах энергетики, горнодобывающей и химической отраслей, автомобилестроения, машиностроения, легкой промышленности, плодоовощеводства, фармацевтики, здравоохранения и инфраструктурного строительства.

В работе форума приняли участие представители более 500 японских компаний и организаций.