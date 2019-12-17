Женева, Швейцария, , 13:36 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан заявил, что миллионы мусульман могли бежать в Индию из штата Джамму и Кашмир, об этом 17 декабря сообщает Reuters.

«Мы обеспокоены не только тем, что может возникнуть проблема с беженцами, мы опасаемся конфликта между двумя ядерными державами», — отметил Имран Хан, выступая на Глобальном форуме по делам беженцев, проходящем в Женеве.

Глава пакистанского правительства подчеркнул, что его страна может помочь в размещении беженцев на своей территории, но для этого нужно вмешательство международного сообщества.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Индии ввели в штате Джамму и Кашмир комендантский час, в ответ на усиление активности террористических групп. Кроме того, регион был лишен особого статуса. Все это осложнило отношения с Пакистаном.

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