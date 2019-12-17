Киев, , 13:03 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины выполнило решение суда и взяло на работу бывшего консула Украины в Гамбурге Василия Марушинца, известного своими антисемитскими высказываниями, сообщило 17 декабря информационное агентство «Украинские новости».

По данным журналистов, Марущинцу выплатили компенсацию в размере более 218 тыс. гривен или около $9 тыс. за вынужденный полуторагодичный «прогул».

Как сообщало ИА REGNUM, внимание к Марущинцу привлёк популярный украинский блогер Анатолий Шарий. Он опубликовал записи из закрытого профиля дипломата, в которых тот отрицал Холокост, обвинял евреев во всех бедах, а также фотографировался с тортом в форме книги Адольфа Гитлера Mein Kampf.

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