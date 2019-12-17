Джакарта, , 12:11 — REGNUM Председатель консультативного совета при президенте Индонезии и бывший министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Виранто заявил, что его состояние здоровья улучшилось после вооруженного нападения в октябре, сообщает Kompas.

«За два месяца лечения я полностью выздоровел. И смогу работать как обычно», — заявил Виранто после передачи своей должности в Джакарте.

«Спасибо президенту, министрам, чиновникам, которые пришли ко мне в больницу после ранения. И я благодарен многим индонезийцам, которые молились за меня», — добавил Виранто.

Бывший министр заверил, что консультативный совет при президенте будет работать оптимально, чтобы помочь президенту Джоко Видодо реализовать свое видение.

Как сообщало ИА REGNUM, министр безопасности Индонезии Виранто был ранен в результате вооруженного нападения во время визита в округ Пандегланг провинции Бантен на Яве 10 октября.

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