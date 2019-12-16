Душанбе, , 18:58 — REGNUM До 40 минут бесплатного эфирного времени государственного телевидения и радио отводится каждой политической партии Таджикистана и до 20 минут для кандидатов в нижнюю палату парламента из одномандатных избирательных округов. Такой порядок использования средств массовой информации в ходе предвыборной агитации разработала Центральная комиссия по выборам и референдумам Таджикистана.

Кроме того, политическим партиям и кандидатам в депутаты позволено бесплатно размещать агитационные материалы в республиканских, областных и районных газетах. Объём печатных материалов тоже регламентирован. Разрешается публиковать до 8 страниц компьютерного текста размером шрифта 14 и двойным междустрочным интервалом. Этот же порядок действует и для других случаев использования СМИ.

Также создана рабочая группа по рассмотрению жалоб и заявлений, поступающих в комиссию от участников избирательного процесса во время подготовки и проведения выборов. Для практической помощи к этой деятельности привлечены учёные-правоведы и специалисты других сфер.

Эти и ряд других вопросов, касающихся подготовки и проведения выборов в нижнюю палату парламента, обсуждались на заседании Центральной комиссии по выборам и референдумам сегодня, 16 декабря.