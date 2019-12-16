Вильнюс, , 17:07 — REGNUM Поиски «врагов Литвы» внутри страны, непрекращающаяся «охота на ведьм», обвинения уже ушедших знаменитых литовцев в «работе на КГБ», как, например, случилось с актёром Донатасом Банионисом или дирижёром Саулюсом Сондецкисом, всё это погрузило общество в атмосферу страха, которая гораздо хуже, чем во времена СССР. Об этом сегодня, 16 декабря, во время пресс-конференции в парламенте Литвы подписанта Акта о независимости Зигмаса Вайшвилы, которая была посвящена примерам давления на него со стороны правоохранительных органов, заявил литовский журналист Аудрюс Накас.

«Ничего нового не скажу. Сегодня ситуация сложнее, чем в советское время. Тогда всё было более-менее понятно. Сейчас тяжелее. Размахивать триколором разрешают, не запрещают петь гимн, разливать мальтийский суп (рождественская благотворительная акция для малоимущих — прим. ИА REGNUM) и выдавать крупу «Продовольственного банка» (также благотворительная акция по сбору продуктов малоимущим — прим. ИА REGNUM)», — сказал Накас, утверждая, что сегодня в Литве с инакомыслием борются гораздо более изощрёнными методами, часто преследуя по надуманным якобы экономическим преступлениям, полностью перекрывая возможность существования таких критиков властей.

Вайшвила судится в настоящий момент с самыми разными госучреждениями, а против него также возбуждены делопроизводства, которые не касаются политических вопросов, а являются исключительно экономическими. По его утверждениям, такие методы в Литве являются лишь прикрытием для исключения критиков сегодняшней политической системы из общественных процессов. Пресс-конференции в парламенте Вайшвила имеет возможность бесплатно организовывать из-за своего статуса подписанта Акта о независимости, который даёт ему такую возможность, как и всем подписантам, пожизненно.