Москва, , 17:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон намерен принять участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 75-й годовщине Победы. Об этом сообщила посол Франции в России Сильви Берманн в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Российская сторона направила приглашения на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, президенту Франции Эммануэлю Макрону и другим мировым лидерам.

На данный момент свой визит уже подтвердили лидеры порядка 20 государств, от президента США пока не было получено ответа на приглашение.