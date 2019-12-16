Хельсинки, 16 декабря 2019, 16:27 — REGNUM Страной, где кассир может стать главой правительства, можно только гордиться, написала 16 декабря финский премьер-министр Санна Марин в Twitter.
Комментируя высказывание эстонского министра внутренних дел Марта Хельме, которому не понравилось, что правительство Финляндии возглавила «продавщица», Марин написала:
Напомним, Хельме раскритиковал назначение Марин, которое «напомнило ему» «слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром».
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