Москва, , 16:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин провёл телефонную беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Затронуты <…> актуальные для обеспечения энергобезопасности стран Евросоюза вопросы сотрудничества в газовой отрасли, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток-2», — говорится в сообщении.

В ходе беседы стороны выразили позитивную оценку относительно состоявшегося 9 декабря в Париже «нормандского саммита». Помимо этого, Путин и Меркель подчеркнули недопустимость усиления кризиса в Ливии. Российский лидер выступил за продолжение поддержания Россией посреднической роли Германии и ООН в данном вопросе.