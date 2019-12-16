Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Амплуа экс-министра транспорта Максима Соколова в правительстве Санкт-Петербурга может совпасть с положением экс-министра регионального развития Игоря Албина, который тоже в своем время стал вице-губернатором Северной столицы. Такое предположение высказал 16 декабря политолог Валентин Бианки, передает корреспондент ИА REGNUM.

Максим Соколов (второй справа), Игорь Албин (в центре) и Александр Беглов (второй слева) в салоне трамвая «Чижик» (декабрь 2018 года) Дарья Драй © ИА REGNUM

Заметим, Албин был медийно очень активен, курировал крупнейшие проекты, в том числе строительство метро и стадиона на Крестовском острове, но с приходом Александра Беглова на пост врио губернатора в октябре 2018 года вскоре лишился должности — в декабре того же года.

«С учётом планов развития Санкт-Петербурга, заметную часть которых будет курировать Соколов, очевидная параллель политического амплуа с Албиным. Раз в квартал будут нагнетать, что он будет губернатором, под атакой (из-за денег) будут именно его проекты», — прогнозирует Бианки у себя в Facebook.

Он полагает, что ответ на вопрос, будет ли Александр Беглов столь же мало медийным, как его предшественник Георгий Полтавченко, на фоне которого Албин смотрелся очень выгодно, уже, похоже, дан.

«Нет. Хорошо ли это — другой вопрос», — добавил Бианки.

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Напомним, в понедельник, 16 декабря, Максим Соколов выдвинут Александром Бегловым на утверждение Законодательного собрания Петербурга в качестве потенциального вице-губернатора. Слухи о возможных губернаторских перспективах Соколова ходили в Северной столице в течение нескольких лет.

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