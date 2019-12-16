Джакарта, , 14:11 — REGNUM Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили вопросы «усиления модерации» в ходе визита министра по делам религии Индонезии Фахрула Рази в ОАЭ 14−17 декабря 2019 года, сообщает Antara.

«Мы посетили Абу-Даби, одна из целей нашего визита состояла в обмене идеями по вопросами религиозной жизни», — заявил министр по делам религии.

Министр по делам религии Индонезии рассматривает ОАЭ как пример развитых стран, как в экономических вопросах, так и в технологиях и вопросах религиозной жизни.

«Мы обсудили планы по обмену опытом и знаниями для продвижения концепции исламской умеренности и религиозной терпимости, а также для повышения осведомленности об опасностях идеологии экстремизма», — заявил министр по делам религии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ОАЭ в Индонезии Мухаммед Абдулла Аль-Гфели подчеркнул, что двусторонние отношения между ОАЭ и Индонезией находятся в хорошем состоянии.

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