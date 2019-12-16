Москва, , 14:04 — REGNUM В настоящее время кажется маловероятным, что президент Украины Владимир Зеленский сможет консолидировать свою команду, считает политолог Михаил Погребинский (Украина). Об этом он заявил 16 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Сможет ли Зеленский за то время, что отведено до следующей встречи [в нормандском формате], выполнить всё-всё-всё, что прописано в Минских соглашениях, и консолидировать команду, чтобы сделать шаги в этом направлении? — риторически поинтересовался Погребинский. — Например, принять закон об амнистии. Или принять закон об особом статусе, включив туда формулу Штайнмайера. Возможно ли это? Сегодня кажется, что вряд ли. Но дело в том, что сегодня говорить что-то определённое о нашей ситуации рискованно. Даже в самой команде Зеленского полный раздрай. Там активно обсуждается возможность смены правительства. Глава администрации претендует на должность премьера, начальник СБУ претендует на место главы администрации».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина может возобновить железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями.

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