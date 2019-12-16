Санкт-Петербург, , 13:35 — REGNUM Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Марков пока продолжает исполнять свои текущие обязанности. Об этом сообщил 16 декабря глава города Александр Беглов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в понедельник, 16 декабря, стало известно, что Марков, который занимает пост вице-губернатора с 2012 года, уходит с этой должности. По официальной версии — по собственному желанию, так как решил больше времени посвятить работе над инвестиционными проектами и пришел с таким предложением к Беглову, которое тот поддержал.

«Он становится одним из основных помощников, спецпредставителем губернатора», — сказал сегодня в Смольном Александр Беглов.

Он пояснил, что Марков «много лет» занимается примерно 10 крупными городскими инвестпроектами, что связано, в частности, с привлечением европейских и китайских инвестиций.

«Эти проекты требуют длительного времени на разработку, переговоры, поездки в те страны, где ведутся переговоры. Это длительный процесс, но это наши прорывные вещи», — добавил Беглов.

Маркову также предстоит общаться с федеральными структурами — министерствами промышленности, экономического развития и финансов.

«Пока я не подписал распоряжение [о переводе Маркова], оно будет подписано позже. Пока Олег Александрович продолжит исполнять обязанности, которые на него возложены», — заключил Беглов.

Добавим, сейчас Марков курирует работу Архивного комитета Петербурга, ГАТИ, Гостехнадзора, комитета по внешним связям, ЗАГСа и комитета по развитию туризма.