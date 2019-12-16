Киев, , 13:20 — REGNUM Новым послом Украины в США станет Владимир Ельченко, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко 16 декабря в интервью информационному агентству «УНИАН».

"С кандидатурой мы определились ещё два месяца назад — это наш нынешний представитель в ООН Владимир Ельченко», — рассказал министр.

Он отметил, что МИД Украины получил предварительное согласие правительства США, и в ближайшее время будет опубликован соответствующий указ о назначении дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пристайко допустил возможность закрепления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве.

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