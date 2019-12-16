Киев, , 12:49 — REGNUM Глава МИД Украины Вадим Пристайко допустил возможность введения так называемой формулы Штайнмайера в украинское законодательство. Об этом он заявил 16 декабря в интервью информационному агентству «УНИАН».

"Мы готовы сделать этот шаг, введя её (формулу Штайнмайера — ИА REGNUM) в украинское законодательство, и, скорее всего, она будет интегрирована в закон об особом статусе [Донбасса]», — рассказал он.

Пристайко напомнил, что формула Штайнмайера согласована Трёхсторонней контактной группой и направлена на проведение выборов по законам Украины на территории ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Украины назвал Минские соглашения «нереальными», а также отметил, что они требуют адаптации.

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