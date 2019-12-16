Тбилиси, , 12:59 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила журналистам, что будет продолжать ходить на работу пешком и будет со своим народом. Об этом 16 декабря сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

«Я буду продолжать ходить пешком и буду со своим народом везде и всегда, когда это необходимо», — сказала глава Грузии.

Она также отметила, что не видит со стороны населения недоверия, за исключением группы из пяти человек, которые выступают с критикой в ее адрес.

Как передавало ИА REGNUM, после своего избрания в 2018 году Зурабишвили заявила, что во время президентства будет жить в своей квартире в Грузии и ходить на работу пешком. Она также отказалась работать в большом Дворце президента в Авлабаре и выбрала для этого более скромный Дворец Орбелиани.