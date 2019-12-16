Сеул, , 12:45 — REGNUM Южная Корея занимает 29-е место в мире по индексу продовольственной безопасности (The Global Food Security Index). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей британского аналитического агентства The Economist Intelligence Unit.

Согласно опубликованным данным, Южная Корея занимает 29-е из 113-е мест в мире с показателем 73,6 балла.

Известно, что наивысшую оценку продовольственной безопасности получил Сингапур (87,4 балла). За ним следуют Ирландия (84 балла) и США (83,7 балла).

Отметим, что Япония заняла 21-е место в списке с показателем 76,5 балла, а Китай — 35-е место (71 балл).

Индекс продовольственной безопасности — показатель, призванный показать политику государств и эффективность работы учреждений в сфере продовольственной безопасности. Основан на трёх основных показателях: уровень доступности и потребления продуктов питания, их наличие и достаточность, уровень качества и безопасности.

Однако, по показателю ресурсов и потенциалу их восстановления, который основан на климатических изменениях и уровне загрязнения, Южная Корея расположилась на 61-м месте.