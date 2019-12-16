Анкара, , 12:28 — REGNUM

Выдвинутая президентом Турции идея официального признания геноцида индейцев при колонизации Америки исторически обоснована, но то, что Турцией по сути предлагается некий торг («размен» признания геноцида армян на признание геноцида индейцев) — безнравственно, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 16 декабря, комментируя высказывания Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщалось ранее, президент Турции заявил, что в ответ на признание геноцида армян Османской империей Турция может утвердить резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки.

«Выдвинутая президентом Турции Эрдоганом идея официального признания геноцида индейцев при колонизации Америки полностью исторически и нравственно обоснована. США действительно были созданы ценой геноцида: уничтожения многих миллионов индейцев. До самого конца XIX века индейцев в США просто отстреливали и официально платили «охотникам» за их скальпы.

Согнанные в резервации, индейские племена были обречены на гибель в результате плохого питания, антисанитарии, депрессии, вызванной подавлением их жизненных сил. Нередко повышению смертности помогали, провоцируя эпидемии.

Пришельцам местное население Америки было не жалко: низшая раса. В общем-то, обыкновенный нацизм. Появившийся на свет в 1959 году «Закон о порабощенных народах» на многомиллионное порабощённое и содержавшееся в резервациях коренное население Северной Америки по понятным соображениям не распространялся.

Всё это действительно позорная страница в истории США.

Жаль только, что в случае с Турцией речь идёт о торге: признаете геноцид армян — мы признаем геноцид индейцев; не признаете, признавать не будем. Такая «игра» безнравственна.