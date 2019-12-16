Дамаск, , 12:16 — REGNUM Унитожение террористов и привлечение на сторону Дамаска местных формирований, сотрудничающих с США, позволит вытеснить из Сирии американских военнослужащих. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью китайскому телеканалу «Феникс», текст которого 16 декабря опубликовало сирийское агентство САНА.

По его словам, американские военные остаются в Сирии из-за экстремистов. Их уничтожение в той или иной степени ослабит военное присутствие США.

Кроме того, в Сирии действуют местные формирования, которым покровительствуют Соединённые Штаты. Необходимо разными способами, включая диалог, убедить их перейти на сторону сирийского правительства. Тогда американское присутствие в Сирии лишится перспектив, добавил Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, Асад рассказал о тысячах американских военных, которые участвуют в боях на территории Сирии. В основном власти США опираются в регионе на частные военные компании, пояснил он.

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