Кишинёв, , 11:37 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон намерен встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом во время своего визита в РФ. Об этом Додон заявил журналистам на брифинге.

Визит молдавского лидера в Россию запланирован на 19 и 20 декабря. Додон примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальном саммите СНГ. Он уточнил, что встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, вице-премьером Дмитрием Козаком и предстоятелем РПЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, неофициальная встреча глав государств СНГ пройдет 20 декабря в Санкт-Петербурге. Додон ранее подтвердил своё участие в саммите.

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