Кампала, , 11:33 — REGNUM Неоднократно откладываемая встреча по разрешению затянувшегося дипломатического конфликта между Угандой и Руандой в Кампале провалилась. Об этом, как передает Daily Monitor Uganda, сообщил министр иностранных дел Руанды Оливье Ндухунгире.

По его словам, в ходе семичасовой закрытой встречи с их угандийскими коллегами примирение так и не было достигнуто.

«Соглашения о решении наиболее спорных вопросов (поддержка Угандой вооруженных группировок и незаконное задержание руандийцев в Уганде) не было достигнуто. Мы договорились передать решение данного вопроса главам наших государств», — написал Ндухунгире на своей странице в Твиттере.

Напомним, что первоначально запланированное на середину октября заседание Специального комитета по реализацию меморандума о взаимопонимании, который лидеры двух стран подписали в августе в Луанде, переносилось дважды из-за растущей напряженности между Угандой и Руандой и взаимных обвинений.

Первая последовавшая за подписанием меморандума встреча, итоги которой обе стороны назвали «хорошими», состоялась в Кигали 16 сентября, однако следующая встреча не прошла в срок, поскольку власти Уганды не смогли организовать последующую встречу в согласованный 30-дневный период. Еще одна попытка организовать вторую встречу провалилась в прошлом месяце после того, как в Кигали потребовали ее отсрочки.

Министр иностранных дел Уганды Сэм Кутеса, возглавлявший делегацию, в состав которой входили заместитель генерального прокурора Мвесигва Рукутана, глава разведки Фрэнк Кака Багиенда и руководители спецслужб, заявил, что по итогам встречи не было сделано совместного заявления.

Встреча проходила при участии конголезских и ангольских посредников, передает издание.

По словам журналистов, Руанда в конце февраля закрыла границу с Угандой, ограничив импорт из Уганды и фактически запретив своим гражданам от поездки в соседнюю страну, ссылаясь на соображения безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Официальные лица Уганды и Руанды проведут переговоры в Кампале