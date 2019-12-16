Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун призвал Пхеньян немедленно вернуться за стол переговоров по денуклеаризации, об этом 16 декабря сообщает Press Association.

Заявление было сделано во время переговоров дипломата с представителями Южной Кореи в Сеуле.

Бигун также отметил, что есть вероятность того, что власти Северной Кореи готовят на ближайшее время провокацию. Какую именно, политик не уточнил.

«Северная Корея может организовать провокацию. Такие действия будут бесполезными и повредят миру на Корейском полуострове», — резюмировал Бигун.

Напомним, переговорный процесс между КНДР и США зашел в тупик. Официальный Пхеньян утверждает, что диалог был необходим Вашингтону для решения внутренних задач, а не для налаживания сотрудничества.

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