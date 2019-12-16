Донецк, , 09:29 — REGNUM Украине следует прекратить попытки подмены особого статуса Донбасса некой «децентрализацией», заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, сообщил 16 декабря официальный сайт Донецкой Народной Республики.

Она отметила, что Украина, вместо исполнения условий Минских соглашений, пытается в одностороннем порядке провести «децентрализацию» и выдать её за особый статус, предоставленный Донбассу.

«Мы не признаем односторонней децентрализации, которую пытается провести Киев, и настоятельно рекомендуем прекратить раз за разом подменять положения Комплекса мер. Киеву следует наконец-то уяснить, что особый статус не является предметом для торга — это принципиальное условие нашего дальнейшего мирного сосуществования», — подчеркнула дипломат.

Никонорова добавила, что односторонние, несогласованные действия украинской власти являются грубым нарушением Минских соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады закон «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Документ обозначен на сайте Рады как «неотложный».

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