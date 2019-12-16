Таллин, , 08:35 — REGNUM Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме критически отозвался о назначении главой правительства Финляндии 34-летней Санны Марин, назвав ее «продавщицей, поднявшейся до премьер-министра». Об этом он сказал в эфире радиостанции TRE Raadio.

«От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом, — сказал Хельме. — Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился».

По его словам, новое правительство Финляндии вряд ли сможет отстоять государственные интересы, поскольку «уличные активисты и необразованные люди также выбились в члены правительства».

Как сообщало ИА REGNUM, 34-летняя Марин возглавила правительство после того, как прежний глава правительства Анти Ринне подал в отставку. Она стала самым молодым в мире премьер-министром. Санна Марин избралась в законодательный орган страны в 2015 году. С июня 2019 года занимала пост министра транспорта и связи.

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