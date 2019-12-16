Барабинск, Новосибирская область, , 06:40 — REGNUM Бывший глава Барабинска Максим О. по решению суда должен будет возместить 47 млн рублей бюджету. Об этом сообщает «Прецедент», уточняя, что суд удовлетворил иск прокурора к экс-чиновнику, который ранее стал фигурантом двух уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, одно из уголовных дел в отношении бывшего главы администрации города Барабинска было возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Установлено, что при реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилья глава Барабинска в октябре 2013 года выдал генеральному директору СК «Дисан» разрешение на строительство многоквартирного жилого дома без предоставления в администрацию города обязательной проектной документации. Также он не осуществлял контроль, а при нарушении сроков строительства со стороны застройщика контракт не расторгнул; зная о наличии строительных дефектов здания, выдал разрешение на ввод его в эксплуатацию, а затем принял объекты строительства в муниципальную собственность и передал гражданам, подлежащим расселению из ветхого и аварийного жилья.

Дело в отношении главы Барабинска было возбуждено в августе 2017 года.

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