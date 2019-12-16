Вашингтон, , 05:09 — REGNUM Лидер демократов в сенате США Чак Шумен обнародовал список свидетелей, которые будут давать показания по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, сообщает 16 декабря Reuters.

Как следует из направленного в сенат письма Шумена, давать показания на судебном заседании по делу об импичменте от демократов будут по меньшей мере четыре свидетеля, среди которых и.о. главы аппарата Белого дома Мик Малвани и бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель юридического комитета сената США Линдси Грэм назвал историю с выдвинутыми против Трампа обвинениями партизанской чепухой и выразил убежденность в том, что эта история «умрет в сенате», где большинство принадлежит республиканцам.

Напомним, Дональ Трамп станет третьим президентом США, который будет подвергнут импичменту.

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