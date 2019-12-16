Вашингтон, , 03:54 — REGNUM Пентагон заявил в ответ на угрозу президента Турции Реджепа Эрдогана закрыть для США базы Инджирлик и Куреджик в ответ на возможные американские санкции, что американцы используют турецкие военные базы только с разрешения руководства Турции, сообщил 15 декабря представитель оборонного ведомства США журналистам.

Пентагон заявил, что рассматривает присутствие своих сил в Турции «как символ нашей многолетней приверженности сотрудничеству и защите нашего союзника» и напомнил, что оно осуществляется исключительно с разрешения Анкары. При этом американское оборонное ведомство призывает турецкие власти «проводить более конструктивную политику в отношении С-400» и прочих спорных моментов.

Ранее Конгресс США согласовал новый военный бюджет, в котором предусмотрена возможность введения санкций за приобретение Турцией российских систем С-400, также Пентагон приостановил поставку новейших истребителей F-35. В ответ на это Анкара пригрозила ответными мерами, в числе которых рассматривала возможность закрытия для США своих баз.

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