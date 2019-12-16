Анкара, , 02:20 — REGNUM Турецкий лидер Реджеп Эрдоган обрушился с критикой на американские власти после признания сенатом США геноцида армян в Турции. Подобные решения не должны приниматься политиками путем голосования, заявил Эрдоган, сообщает 15 декабря Takvim.

Право принятия решений о признании тех или иных исторических явлений, по мнению Эрдогана, принадлежит не политикам, а ученым, прежде всего историкам, юристам, археологам.

«Те, кто не может представить никаких документов, не имеют права голоса, — заявил турецкий лидер, обращаясь к США. — ..Решения, которые вы принимаете, бесполезны. Эти решения являются политическими. В этом нет ничего законного. Мы не можем их принять».

В случае если партнеры будут упорствовать, в Анкаре непременно пойдут на ответные меры, и примут соответствующие решение о геноциде индейцев в США, устроенную французами резню в Руанде и Алжире и тому подобными преступлениями. «Мы раскроем, что Запад — это история расизма и колониализма», — пригрозил Эрдоган.

Президент Турции также выразил недоумение в связи с тем, что такое решение было вынесено страной-партнером по НАТО: «Разве мы не в НАТО вместе? Что сделано? Как такое может быть в стратегическом партнерстве?» Если Вашингтон продолжит в том же духе, то Анкара вынуждена будет ответить, завершил свою речь президент.

Как сообщало ИА REGNUM, парламент Турции принял резолюцию с осуждением решения сената США о признании геноцида армян в Османской империи 1915 года.

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