Лондон, , 18:02 — REGNUM Первый министр Шотландии Никола Стреджен заявила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не сможет удержать Шотландию в составе Соединенного Королевства, об этом 15 декабря сообщает Reuters.

Заявление было сделано в ответ на неоднократные заявления Джонсона о том, что его правительство не позволит выйти Шотландии из Великобритании.

Однако Стреджен уверена в обратном. Политик основывается на том, что Национальная партия Шотландии получила 48 из 59 мест в местном парламенте, что развязывает ей руки для проведения второго референдума о независимости.

Напомним, парламентские выборы в Великобритании принесли крупную победу для Консервативной партии. позволяющей Джонсону сформировать однопартийное правительство. Однако в Шотландии также прошли выборы, поддержку на которых получили сторонники независимости региона от Соединенного Королевства.

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