Москва, , 15:13 — REGNUM Изменение Минских соглашений возможно только при совместной работе властей Украины с властями народных республик Донбасса. Об этом сегодня, 15 декабря, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напоимним, что на Украине власти уже пять лет не исполняют Минские соглашения. В офисе президента Украины Владимира Зеленского постоянно говорят о том, что Минские соглашения хорошо бы изменить. Либо Украина вообще откажется от Минских соглашений и построит стену на линии фронта в Донбассе.

Песков подчеркнул, что ни о каком одностороннем изменении Минских соглашений не может быть и речи. Изменить их возможно только при проведении прямых переговоров между Киевом и Донбассом.